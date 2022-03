Tragedia in palestra, morto maestro di ju jitsu: allievi in lutto

Si è accasciato ed è morto, nella palestra che aveva tirato su al quartiere Fleming di Roma, facendo lo sport che amava. Gianluca Nirchio, maestro di ju jitsu di 46 anni, ha perso la vita nella mattinata di domenica. Una morta improvvisa, con amici, parenti e allievi che non si danno pace.

A riscontrare il decesso avvenuto nella struttura di via Civitella d'Agliano, sede della sua ASD Nirchio Ju Jitsu Academy, il personale medico del 118 e i carabinieri di Ponte Milvio. La salma dell'atleta è stata riaffidata alla famiglia. Gianluca Nirchio, che secondo quanto si apprende proprio domenica stava prendendo parte ad un evento sportivo nella sua palestra, era molto amato e conosciuto nel mondo dello sport, ma non solo.

Il presidente regionale della federazione italiana judo lotta karate e arti marziali, Antonio Amorosi, lo ha ricordato con un post sui Facebook, dalla pagina ufficiale della Ju Jitsu Fijlkam: "Il mondo del ju jitsu tutto si raccoglie commosso intorno ai suoi cari e la Fijlkam piange la sua scomparsa. Se ne è andato mentre era circondato dai suoi ragazzi e da tutti quelli che condividevano con lui la passione delle arti marziali. Caro Gianluca ti ricorderemo così da vero Maestro quale tu eri, che la terra ti sia lieve e dai tatami del cielo ricordati di tutti noi. Riposa in pace, noi non faremo mancare alla tua famiglia tutto l'appoggio di cui avrà bisogno".

La notizia si è diffusa in poche ore e in tanti hanno fatto sentire il loro appoggio. "Grande persona, maestro competente e bravissimo interprete della disciplina da noi praticata oltre che un amico", il commento dalla Ju Jitsu di San Cesareo. "Con profonda tristezza apprendiamo dell'improvvisa e sconcertante scomparsa del Maestro Gianluca Nirchio, allievo del Maestro Giancarlo Bagnulo, che ci aveva splendidamente ospitato presso il suo dojo. Ai suoi familiari, ai suoi allievi e al suo Maestro, le più sentite condoglianze da parte della nostra scuola", il messaggio dalla ASD Taki No Kan.

Anche il Dragon Team e la Kurodaiya Italia "si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi marzialisti, per la scomparsa del Maestro Gianluca Nirchio. Le parole non servono, faremo parlare i fatti per non dimenticarti". Tantissimi, poi i messaggi dei suoi allievi. "Ciao, Maestro. Rimarrai, come dal giorno in cui ti abbiamo conosciuto, sul podio dei nostri cuori", il messaggio di Chiara Fidanzia.

"Ti ricorderò sempre, la tua dolcezza, ironia, semplicità e umiltà, la tua bontà, non ti ho visto o sentito per tantissimi anni ma sapevo che eri felice e vedere che eri diventato padre mi aveva fatto immensamente piacere. - il post di Chiara Carapellucci - Non so nulla di cosa sia accaduto ma mi addolora. Dedico un pensiero alle persone che hanno avuto la fortuna di starti accanto e che ora stanno soffrendo, sentite condoglianze".