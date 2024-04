Filippo si opera per dimagrire e dopo otto giorni muore. Aveva 19 anni

Un morte sospetta, dolorosa, per la quale i familiari adesso chiedono risposte con la procura di Roma che ha aperto un fascicolo e i carabinieri che hanno sequestrato le cartelle cliniche. Filippo, un ragazzo che aveva 19 anni, è morto dopo otto giorni di agonia, passati tra una clinica, casa e due pronto soccorso. Un travaglio conseguente a una operazione per dimagrire. Il giovane pesava 160 chilogrammi e aveva infatti deciso di sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco, eseguito lo scorso 18 aprile.

L'operazione e i malori

Il 21 aprile è stato dimesso da una clinica di Arezzo in cui si era operato. A distanza di pochi giorni dalle sue dimissioni, giovedì 25 aprile, ha però iniziato a sentirsi male. Immediata la corsa all'ospedale San Carlo di Nancy. I medici del pronto soccorso lo hanno visitato non riscontrando nulla di grave e il ragazzo ha firmato per le sue dimissioni.

Venerdì, però, un altro malore, questa volta più grave. Il 118 lo porta, dopo circa tre ore - stando a quanto riferiscono i parenti nella denuncia - è stato trasportato al policlinico Gemelli. I sanitari, secondo quanto appreso, avrebbero infatti avuto delle difficoltà nel trasporto del giovane paziente che era in sedia a rotelle dopo l'operazione. La prima ambulanza, infatti, non sarebbe stata provvista di trasportare un paziente come Filippo in ospedale, perché non avrebbe avuto l'attrezzatura idonea.

La denuncia della famiglia

Le condizioni del ragazzo, purtroppo, erano però ormai già compromesse. Arrivato in ospedale, il diciannovenne dopo nemmeno un'ora muore. La famiglia, che vive alla Balduina, è sotto choc. Filippo avrebbe compiuto 20 anni il 29 aprile. Un compleanno che non ha mai potuto festeggiare.

I genitori non si capacitano dell'accaduto. Domenica scorsa il padre del ragazzo, come anticipato dal Messaggero, ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione Medaglie d'Oro. Una notizia che ha trovato conferma dalle parole dell'avvocato Cristiano Pazienti, che insieme al collega Otello Pontini, segue la famiglia della vittima.

I militari, dopo la denuncia, hanno sequestrato alcune cartelle cliniche. Nel frattempo la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per effettuare irripetibili esami come l'autopsia che, secondo quanto appreso da RomaToday, verrà effettuata venerdì prossimo alle 13 all'istituto del Verano e dovrà chiarire le circostanze della morte del ragazzo.

I precedenti

Il caso di Filippo riporta alla memoria le storia di Giada De Pace, morta su un tavolo operatorio durante un intervento, e Immacolata Buontempone, morta nel 2013 a soli 43 anni. Entrambe si erano sottoposte a interventi per perdere peso.

Per la morte di Immacolata Buontempone la procura di Roma, nel 2018, aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per un chirurgo della clinica Villa Sant'Anna di Reggio Calabria, dove la donna era stata operata, e per sette medici del policlinico Umberto I di Roma, ospedale in cui era stata portata in condizioni disperate dopo il perforamento dell’esofago avvenuto durante l'operazione. Poi la sentenza: tutti assolti. La famiglia di Giada cerca invece ancora risposte.