Morto dopo un intervento per dimagrire, dalla clinica assicurano: "Nessuna condotta sbagliata"

“Potessimo tornare indietro, agiremmo allo stesso modo”. Sono le parole, raccolte da ArezzoNotizie, di Stefano Tenti, direttore del Centro Chirurgico Toscano dove Filippo, ragazzo romano di 19 anni, si era sottoposto ad un intervento bariatrico per dimagrire. Dopo l’operazione, avvenuta lo scorso 21 aprile, Filippo ha vissuto otto giorni di agonia prima di morire. “Abbiamo aperto la sua cartella clinica e l'abbiamo ripercorsa passo dopo passo, per capire insieme se qualcosa fosse andato storto. Ma non abbiamo rilevato alcuna condotta sbagliata” ha detto Tenti. Intanto i carabinieri hanno sequestrato le cartelle. La procura della Capitale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.

La vicenda

Come detto, Filippo, giovane di 19 anni che pesava 160kg, era stato operato al Centro Chirurgico Toscano. Un’operazione bariatrica che sarebbe servita al ragazzo per perdere peso. Per stare ancora più tranquillo, si era rivolto ad un chirurgo romano che opera proprio nella clinica aretina e che è ritenuto uno dei migliori nel suo campo.

Il 21 aprile era stato dimesso ma, a distanza di pochi giorni, giovedì 25 aprile, ha però iniziato a sentirsi male. Immediata la corsa all'ospedale San Carlo di Nancy. I medici del pronto soccorso lo hanno visitato non riscontrando nulla di grave e il ragazzo ha firmato per le sue dimissioni.

Venerdì, però, un altro malore, questa volta più grave. La corsa al policlinico Gemelli non salva la vita al ragazzo. All’arrivo nel nosocomio le condizioni di Filippo, purtroppo, erano già compromesse. Arrivato in ospedale, il diciannovenne dopo nemmeno un'ora muore. La famiglia, che vive alla Balduina, è sotto choc. Filippo avrebbe compiuto 20 anni il 29 aprile. Un compleanno che non ha mai potuto festeggiare.

L’ipotesi del decesso

In attesa dei risultati dell’autopsia, il direttore Tenti ha raccontato di aver parlato col chirurgo che ha operato Filippo: “Ci ha spiegato che il ragazzo il 25 aprile ha accusato un dolore al torace: abbiamo il dubbio che si sia trattato di un'embolia polmonare. Ma solo l'autopsia potrà chiarire ogni dubbio".

Fase pre operatoria

Anche tutto il percorso pre operatorio aveva avuto un esito positivo. "È necessario – ha spiegato Tenti ad ArezzoToday- dimostrare che nessun regime alimentare riesce a dare risultati ed è necessario che anche uno psichiatra dia un parere positivo. Per Filippo l'intervento era stato proprio consigliato anche da quest'ultimo specialista". Anche l’operazione s era svolta senza intoppi: “"Non ci sono state complicazioni, tutto si è svolto tranquillamente. E anche il decorso post operatorio ci risulta nella norma. Al momento delle dimissioni l'intero apparato digerente era tornato a funzionare senza problemi".

I precedenti

Il caso di Filippo riporta alla memoria le storia di Giada De Pace, morta su un tavolo operatorio durante un intervento, e Immacolata Buontempone, morta nel 2013 a soli 43 anni. Entrambe si erano sottoposte a interventi per perdere peso.

Per la morte di Immacolata Buontempone la procura di Roma, nel 2018, aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per un chirurgo della clinica Villa Sant'Anna di Reggio Calabria, dove la donna era stata operata, e per sette medici del policlinico Umberto I di Roma, ospedale in cui era stata portata in condizioni disperate dopo il perforamento dell’esofago avvenuto durante l'operazione. Poi la sentenza: tutti assolti. La famiglia di Giada cerca invece ancora risposte.