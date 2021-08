Tredicenne muore in una baracca a Roma: "Aveva mal di stomaco"

La tragedia in via Melibeo a La Rustica

Tragedia a La Rustica dove un bambino di 13 anni è morto nella baracca di un piccolo accampamento di via Melibeo. La tragedia si è consumata nella serata. I genitori hanno chiamato il 118. Giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il bambino già dalla mattina, secondo quanto riferito, aveva mal di stomaco e vomito. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Basilio. Sembra che il 13enne fosse stato operato di appendicite un mese fa. Sul corpo del bimbo sarà condotto un esame medico.