Choc ad Ostia: due morti in meno di 24 ore in spiaggia

Due morti in spiaggia in meno di 24 ore. Ad assistere ad entrambe le tragedie le decine di bagnanti che in questi giorni di Ferragosto hanno affollato le spiaggie del litorale romano. L'ultima vittima lunedì mattina dove ha perso la vita un 80enne da poco arrivato in spiaggia. Un tragico copione che si è registrato anche ieri, ancora ad Ostia, dove è morto un uomo di 49 anni.

Morto sul lungomare di Ostia

In particolare l'ultimo decesso è avvenuto poco dopo le 8:30 di lunedì 16 agosto su una spiaggia libera sul lungomare Duca degli Abruzzi. A perdere la vita presumbilmente a causa di un malore un uomo di 80 anni. Accusato un malore mentre si trovava sul bagnasciuga, l'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e dagli agenti del Commissariato Lido di Ostia. Nonostante un tentativo di rianimarlo con il defibrillatore per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare, è deceduto a pochi passi dal mare prima di potere arrivare in ospedale. Disposta l'autopsia.

Morto sulla spiaggia di Ostia a Ferragosto

Tragica scena che si è presentata anche alle centinaia di bagnanti che affollavano il mare di Ostia domenica 15 agosto. In particolare, verso le 14:00 di Ferragosto, su segnalazione del 118, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno accertato che, poco prima, un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, divorziato, è deceduto in seguito ad arresto cardio circolatorio, mentre si trovava sull'arenile antistante al civico 40 di Lungomare Duilio. L’uomo è stato notato da alcuni bagnanti sempre nella medesima posizione. Richiesto l'intervento dei sanitari, giunti sul posto, ne hanno constatato il decesso.

L'80enne deceduto stamattina ad Ostia, è la nona vittima in meno di due mesi sul litorale laziale fra Ardea, Maccarese, Civitavecchia, Focene ed Ostia.