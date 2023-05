Allarme droga killer a Roma: "C'è una partita di eroina pura". Già cinque i morti

Cinque morti sospette per overdose in meno di due settimane. Ultimo caso nel pomeriggio dello scorso 2 maggio, quando i soccorritori hanno trovato una donna - con problemi di tossicodipendenza - morta nel suo appartamento nella zona dell'ex Laurentino 38. Senza segni di violenza sul corpo, con l'abitazione chiusa dall'interno, accanto al corpo privo di vita della 34enne è stata trovata della polvere, presumibilmente della droga. Il sospetto degli inquirenti - in attesa dell'esito dell'autopsia - è che la donna sia morta in conseguenza di una overdose da sostanza stupefacente, di cui era dipendente.

San Basilio, Conca d'Oro, Torrenova e Fonte Ostiense, dove si sono registrati due casi in quattro giorni. Ad accomunare i diversi quartieri della Capitale delle morti sospette, per overdose. Decessi in relazione ai quali le forze dell'ordine vogliono vederci chiaro, con gli inquirenti a lavoro per comprendere se siano collegate fra loro, magari a causa di una partita di droga troppo pura o tagliata male. A lanciare l'allarme Massimo Barra, presidente e padre della Fondazione Villa Maraini, che dal 1976 fornisce servizi per la cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol e gioco d'azzardo.



L'allarme del fondatore di Villa Maraini

Medico ed esperto di tossicodipendenze Massimo Barra non ci gira attorno e lancia l'allarme: "Le morti per overdose vanno a grappoli - spiega il fondatore di Villa Maraini al nostro giornale -. Quando succede un caso se ne ripetono quasi sempre altri a stretto giro. C'è poco da girarci attorno: si tratta come nella maggior parte di queste situazioni di una partita d'eroina troppo pura. Basta un pugno di polvere non tagliata, troppo pura, a causare queste tragedie. Quella che è una dose sufficiente a soddisfare le esigenze di un tossicodipendente, quando la sostanza è tagliata magari al 20 per cento invece che al 50, diventa una dose letale".

L'informazione per evitare le tragedie

Un problema annoso quella della dipendenza da sostanze stupefacenti, affrontata dall'Agenzia nazionale per le tossicodipendenze della Croce Rossa Italiana. La Fondazione Villa Maraini consta di un insieme di servizi per la cura delle dipendenze e si articola su diversi livelli di soglia: bassa, media e alta, a seconda della motivazione che l’utente deve avere per poter affrontare il percorso di cura proposto. La strategia terapeutica dell’Agenzia è adattare la terapia al soggetto e non viceversa. "La storia della nostra fondazione a Roma e in Italia ce lo insegna - prosegue Massimo Barra -. Non è la prima volta che succedono queste morti per overdose a distanza ravvicinata, e purtroppo non sarà nemmeno l'ultima volta. Per evitare queste tragedie c'è bisogno di informazione. Non tutti sanno per esempio che il Naloxone, un farmaco che si trova in vendita libera in farmacia, può salvare la vita a chi va in overdose da eroina".

Tremila persone salvate da overdose in 20 anni

"Genitori, amici e fratelli di persone tossicodipendenti devono essere informati. Basta una iniezione e si potrebbero evitare tanti decessi per overdose. Noi come Villa Maraini lo facciamo da decenni, con le nostre postazioni - come a Tor Bella Monaca - dove il fenomeno della tossicodipendenza e sotto gli occhi di tutti. A volte anche il tempo necessario al trasporto in ospedale può essere fatale, con il Naloxone si possono evitare queste tragedie. In 20 anni di attività sul campo abbiamo trattato oltre 3mila casi di overdose. La nostra presenza in strada ha salvato e salverà ancora molte vite".

Cinque morti in venti giorni

Cinque i casi di morti sospette da overdose. Una lunga scia di morte e tragedia cominciata lo scorso 13 di aprile, quando in un'abitazione di San Basilio, nel quadrante nord est della Capitale, venne trovato morto in casa un 43enne romano che non dava sue notizie da qualche giorno. Ucciso da una overdose, secondo quanto accertato dalla polizia. Dopo di lui un altro decesso, il 19 aprile a Conca d'Oro. Vittima un ragazzo di appena 21 anni trovato senza vita sul letto. Anche in questo caso nessun segno di violenza, né tanto meno segni di effrazione all'appartamento, trovato dai soccorritori chiuso dall'interno. A distanza di 24 ore un terzo caso. Era infatti il 20 di aprile quando i carabinieri trovarono privo di vita nel suo appartamento di Torrenova, periferia est della Capitale, un 52enne romano, anche lui trovato morto nel suo appartamento per una sospetta overdose. Il 29 aprile un quarto decesso, nel parco dell'Acqua Acetosa Ostiense dove i soccorritori nulla poterono se non accertare la morte - anche in questo caso per una sospetta overdose da eroina - di un 56enne romano. Il 2 maggio la quinta vittima, sempre a Fonte Ostiense, una donna di 34 anni. Anche in questo caso per una sospetta morte da overdose.

Un fallimento per tutti

"Ogni morte per droga è un fallimento per tutti noi - conclude Massimo Barra - gli ultimi fatti di cronaca raccontano di persone che non hanno trovato un’alternativa o una terapia”.

Eroina killer a Roma

Sul fronte delle indagini, gli inquirenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per comprendere se le cinque persone morte per sospette overdosi nell'arco di venti giorni a Roma possano essere collegate fra loro. Resta il sospetto, che nella Capitale possa essere arrivata una partita di eroina killer.