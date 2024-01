Due clochard morti nei silos abbandonati. I residenti si attivano per salvare un terzo uomo

Sono morti di freddo e stenti, forse anche per l'abuso di alcol. In pochi giorni due clochard, che i residenti di Settecamini chiamavano 'Petrov' e 'Stanislao', hanno perso la vita. La doppia tragedia tra il 27 dicembre scorso e il 2 gennaio, e adesso gli abitanti del quartiere si stanno attivano per tentare di salvare la vita a un terzo senza dimora che, come i suoi amici, più volte ha rifiutato cure e supporto.

La drammatica storia ha come scenario due silos abbandonati in viale Goffredo Parise. Lì, a fine dicembre, 'Petrov' - un senza dimora senza documenti - si è sentito male. Portato all'ospedale Pertini è morto poco dopo per cause naturali. Nella giornata di ieri, stessa sorte per Stanislaw Jan Bieronski, 64enne polacco all'anagrafe e che i residenti hanno conosciuto come 'Stanislao'.

Anche lui ha avuto un malore, il 118 è accorso sul posto ma non c'è stato nulla da fare. In viale Parise sono giunti anche i carabinieri di Settecamini che hanno accertato il decesso per cause naturali. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata e poi al consolato per la sepoltura. Ora in quei silos abbandonati resta un terzo uomo e i residenti proveranno, come hanno fatto anche per gli altri due ma senza successo, a salvargli la vita.

A spiegarlo è Khaty Crimeni, presidente del comitato di quartiere di zona: "Spesso stazionavano davanti alle panchine di via di Casal Bianco, vicino a un supermercato per l'elemosina. Qualche tempo prima avevano anche un giaciglio di fortuna a via Capalto. Non sono mai stati aggressivi. Avevamo provato più volte di aiutarli tramite i servizi sociali dell'unità Santa Cecilia di Roma Capitale, che hanno registrato le nostre diverse richieste di aiuto ma purtroppo non sono andate a buon fine. Non hanno mai voluto".

Ora queste due morti hanno scosso, ancora una volte, la coscienze degli abitanti di Settecamini. "Ora abbiamo attivato i servizi sociali per la terza persona sopravvissuta, rimasta sola. Sperando stavolta di riuscire a scrivere un finale diverso. Come comunità cerchiamo di fare la nostra parte mostrando un volto più caloroso e umano", ha concluso Crimeni.