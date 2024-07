Tragedia a Focene, morti due sub. Erano impegnati in due diverse battute di pesca subacquea

Tragedia in mare a Focene, dove due sub di 55 e 57 anni sono morti in distinte battute di pesca subacquea nei fondali.

L'allarme lanciato dal bagnino

Il primo a perdere la vita è stato il 55enne, poco dopo le 10.00 di questa mattina, nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento Poita Beach, nella località del comune di Fiumicino.

È stato un bagnino a insospettirsi: scorgendo la boa di segnalamento dell'immersione ferma ormai da troppo tempo, ha deciso di salire sul pattino e avvicinarsi. Giunto nel punto segnalato ha compreso le difficoltà dell'uomo che, forse per un malore, aveva già perso coscienza.

A quel punto l'assistente alla balneazione ha allertato tutte le forze dell'ordine, portando l'uomo - un 55enne - a riva. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nel tratto di mare sono intervenute anche 2 motovedette della Guardia Costiera per rintracciare eventuali altri sub presenti.

La seconda tragedia

Poco prima delle 14, invece, l’altra tragedia: a perdere la vita è stato un sub di 57 anni, anche lui impegnato in una battuta di pesca subacquea a Focene, nel tratto di mare davanti allo stabilimento balneare "Alta marea".

In questo caso a dare l'allarme è stata la famiglia del 57enne, che non vedendolo tornare dal mare ha iniziato a preoccuparsi. Sono così scattate le ricerche della Guardia costiera e dei vigili del fuoco, con sommozzatori ed elicottero. Il corpo del 57enne è stato trasportato dal mare fino ai pressi dello stabilimento dove, a recuperarlo è stato l'assistente alla balneazione. Per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare.

In entrambi i casi, secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera e dal 118, sembrerebbe che i subacquei siano stati colpiti da un malore. Indaga la Procura della Repubblica di Civitavecchia.