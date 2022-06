Massimo Bochicchio, il giallo sulle cause della morte e le ultime ore

L’uomo che domenica 19 giugno è morto andando a sbattere contro un muro all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe mentre viaggiava a bordo di una moto è il “broker dei vip” Massimo Bochicchio: questo il responso del test del dna, disposto dalla procura alla luce delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo dai soccorritori intervenuti sul posto.

Come è morto Massimo Bochicchio?

Nell’incidente infatti è divampato un incendio che ha avviluppato moto e conducente, ed è stato impossibile riconoscere con certezza in quei resti carbonizzati Bochicchio. L’analisi delle impronte dentali, unita al braccialetto elettronico rinvenuto sul corpo e al responso del dna, hanno però fugato i dubbi sull’identità della vittima. Ne restano invece altri, che i primi esami sui resti hanno chiarito solo in parte.

Innanzitutto le cause dell’incidente: i testimoni che hanno assistito alla scena hanno riferito di avere visto la moto di Bochicchio, che viaggiava sulla corsia di sorpasso, virare improvvisamente verso destra, andando a sbattere contro il muro e prendendo fuoco. Non hanno parlato di frenate né di improvvise sterzate o di altri veicoli vicini, il che sembra escludere che il broker sia finito fuori strada per evitare un ostacolo o un impatto.

Il giallo sulle ultime ore di Bochicchio

I primi esami non sono però sufficienti a dichiarare che l’uscita di strada sia stata causata da un malore, anche se va tenuto conto del fatto che Bochicchio soffriva di diabete, una patologia che può causare perdita di conoscenza in caso di picchi di glicemia. Poi, le cause della morte: Bochicchio è morto per l’urto, per l’incendio o per l’ipotizzato malore? E ancora, cosa stava facendo domenica pomeriggio sulla Salaria? Il broker era agli arresti domiciliari da quando era stato arrestato, lo scorso novembre, e anche se aveva ottenuto il permesso di uscire due ore al giorno per motivi di salute non è chiaro cosa stesse facendo domenica pomeriggio e da dove arrivasse. A oggi i familiari non sono stati in grado di fornire informazioni utili a capirlo.

Perizia sulla moto, attesa per i risultati degli esami

La procura ha deciso di approfondire le circostanze della morte aprendo un fascicolo per istigazione al suicidio. Non è escluso infatti che quella “virata” possa essere stata intenzionale: il broker il giorno successivo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per l’udienza del processo a suo carico, e i familiari hanno confermato quanto fosse spaventato, preoccupato e sotto stress.

Il pm Andrea Cusani ha disposto anche una perizia sulla moto, per cercare di capire se possa essersi trattato di un guasto, e verranno ascoltate le persone vicine a Bochicchio anche per accertare eventuali minacce da parte di clienti da cui il broker aveva preso denaro promettendo plusvalenze stellari, senza dare però seguito alle promesse.

Gli uomini della Guardia di Finanza intanto si sono già presentati a casa del broker per sequestrare telefoni, computer, tablet, agende e altri documenti che potrebbero aiutare a capire se il broker aveva manifestato intenti suicidi o se, di contro, qualcuno lo aveva minacciato, magari qualcuno che gli aveva affidato i soldi senza rivederli più.

Il broker era infatti accusato di avere truffato vip e nomi noti del mondo sport e della cultura per milioni di euro, e il processo era entrato nel vivo. Tra le vittime che hanno sporto denuncia ci sono anche l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi e l'ex mister dell'Inter Antonio Conte, che avrebbe investito, tramite il fratello, circa 24 milioni di euro.