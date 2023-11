Sestina Arcuri, la Cassazione conferma la condanna a 22 anni per il fidanzato

La Cassazione ha confermato la condanna a 22 anni di carcere per Andrea Landolfi, fidanzato di Maria Sestina Arcuri, la ragazza morta nel 2019 dopo essere precipitata dalle scale di casa a Ronciglione, nel viterbese, la notte tra il 3 e il 4 febbraio. Calabrese, 26 anni, era residente a Roma nella zona del Quartiere Africano e lavorava come parrucchiera in un salone di bellezza di viale Eritrea. I supremi giudici hanno rigettato il ricorso presentato dall'ex pugile romano 33enne che in primo grado era stato assolto dalle accuse di omicidio volontario e omissione di soccorso. Secondo l’accusa la coppia era a casa della nonna quando l'uomo avrebbe spinto la vittima giù dalle scale durante un litigio. I supremi giudici hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale che ieri in udienza aveva chiesto di rigettare il ricorso presentato dalla difesa di Landolfi, l’avvocato Serena Gasperini.

La morte di Maria Sestina Arcuri

È la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. Andrea Landolfi e Maria Sestina Arcuri, 26 anni, sono a Ronciglione per trascorrere il fine settimana a casa della nonna di lui. Litigano, forse perché lei voleva troncare la relazione, e durante la discussione la ragazza resta coinvolta in una caduta dall'alto per le scale che le sarà fatale: morirà due giorni dopo all'ospedale di Belcolle. Non un femminicidio ma un incidente domestico per la corte di assise di Viterbo. I giudici togati e popolari del capoluogo della Tuscia accettano la ricostruzione del rotolamento per le scale di entrambi i giovani, e assolvono Landolfi che esce dal carcere.

Sentenza ribaltata in appello

Da innocente, però, Landolfi resterà per poco. La corte d'appello di Roma, a cui avevano presentato ricorso tutte le parti, ribalta completamente la sentenza di primo grado e lo condanna a 22 anni di reclusione. Per i giudici della Capitale, infatti, il 33enne non può che essere colpevole: avrebbe lanciato la fidanzata dalle scale, facendola precipitare dall'alto - unica dinamica ritenuta possibile dalla corte -, e lo avrebbe fatto con "intento letale".

"Sestina lanciata dalle scale e lasciata morire"

"L'ha lanciata per le scale - ha scritto la corte d'appello nelle motivazioni - e ha omesso qualsiasi iniziativa per cercare di salvarle la vita, completando il suo disegno di morte. L'ipotesi della caduta accidentale è contraria alla logica, alle leggi della fisica e agli accertamenti medico legali sui corpi dell'imputato e della vittima". Inoltre, viene messo in evidenza che l'ambulanza è stata chiamata solo ore dopo la caduta

L'avvocato della famiglia di Maria Sestina

"Ora è certo: Maria Sestina è stata strappata violentemente alla sua famiglia". Il commento a ViterboToday dall'avvocato degli Arcuri Vincenzo Luccisano, in relazione alla sentenza della cassazione che ha confermato in via definitiva la condanna a 22 anni di Andrea Landolfi. "Dopo quattro anni è finalmente arrivata la parola fine a questo processo - dichiara -. Sono soddisfatto professionalmente e ci sono molti ringraziamenti da fare alla procura di Viterbo, in particolare al pm Franco Pacifici (titolare delle indagini, ndr) e ai suoi collaboratori per il grande lavoro fatto. Ma c'è la tristezza per la famiglia di Sestina a cui è stata sottratta violentemente una figlia e una sorella".

L'avvocato di Andrea Landolfi

Reazione, dopo la sentenza di terzo grado, anche dalla difesa di Landolfi. "Ho la nausea - afferma l'avvocato Serena Gasperini -. Hanno confermato la condanna per Andrea Landolfi che era stato assolto in primo grado e poi condannato in appello. Se è questo ciò che mi devo aspettare nella mia professione, mi viene voglia di posare la toga. Povero chi ci incappa nella giustizia. C'è da aver paura. Potrebbe succedere a ognuno di noi".