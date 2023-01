Giallo a San Basilio: madre e figlia morte in casa, si indaga

Giallo a San Basilio per la morte di due donne, Carmela Aquilani, 90 anni, e Augusta Grimandi, di 57 anni. Le due sono state trovate morte in casa, in un appartamento in via Fabriano. Secondo alcune fonti giornalistiche la procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo. Fonti della questura interpellate da RomaToday, al momento, non confermano e spiegano che si dovrebbe trattare di "commorienza", ossia una morte contemporanea di due persone.

L'allarme a San Basilio

A dare l'allarme sono state le due figlie ventenni della signora Grimandi. Non sentivano la madre e la nonna dal pomeriggio dell'ultimo dell'anno. Poi il silenzio nonostante i tentativi di contattarle anche solamente per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno.

Così sono scattate le chiamate al numero unico per le emergenze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco prima e la polizia di Stato poi. In casa, Carmela Aquilani e Augusta Grimandi trovate morti. Sui corpi nessun segno di violenza apparente e né odori sospetti di gas. Che siano evaporati? In casa non è presente neanche una stufa che farebbe pensare al monossido. Eppure qualcosa a chi indaga non è chiaro.

Le indagini

La porta era chiusa, ma senza mandate. In casa sono stati trovati dei farmaci. Un mistero. Fatto sta che nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sui corpi delle due. Una ipotesi è che Grimaldi sia morta e poi la madre, la signora Aquilani, abbia avuto un malore dopo aver visto la figlia. Contemporaneamente, appunto, La procura per eseguire degli esami specifici ha aperto un fascicolo, senza indagati.