Il mistero della morte di Gabriella Battistella trovata nel Tevere nove giorni dopo la scomparsa

Per quasi dieci giorni le amiche, le colleghe e un nipote che vive in Abruzzo hanno cercato notizie su di lei. Poi, la doccia gelida proprio nel giorno di Pasqua: Gabriella Battistella, 63 anni, è stata ritrovata senza vita nel Tevere. Il corpo, inizialmente non identificabile, era vicino Ponte Sublicio in zona Testaccio.

Chi era Gabriella Battistella

Gabriella Battistella era un'impiegata e viveva nel quartiere di San Giovanni. Chi la conosceva di più, la descrive come una persona estremamente sensibile, generosa, "di una profondità che spesso si trasformava in fragilità" come hanno riferito le amiche ed ex colleghe Angela, Simona e Monica durante una puntata di "Chi l'ha visto?" del 27 marzo.

La scomparsa e l'intervento dei vigili del fuoco

L'allarme per la sua scomparsa è scattato dopo il 23 marzo. Le amiche l'hanno sentita telefonicamente, pochi giorni prima non era andata al compleanno di una di loro, Simona, ma si era fatta perdonare: "Ho un regalo per te, vediamoci" aveva detto Gabriella. L'appuntamento avrebbe dovuto essere il lunedì di Pasquetta. Quando, però, la donna ha smesso di farsi sentire, sono scattate le ricerche. Il 25 marzo i vigili del fuoco si sono recati a casa sua, hanno suonato senza ricevere risposta. Così sono entrati.

In casa tutto in ordine e il telefono lasciato in carica

All'interno dell'appartamento niente faceva pensare a quanto sarebbe stato successivamente scoperto. La casa era in perfetto ordine, il letto rifatto, il pigiama della donna piegato: "Il suo cellulare era attaccato alla presa, in fase di ricarica" riferiscono le amiche alla conduttrice Rai Federica Sciarelli. In casa è stato ritrovato anche il suo zaino, con dentro le sue carte di credito e alcuni documenti, tranne la carta d'identità. Carta che potrebbe aver permesso il riconoscimento del cadavere, rinvenuto dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti sul luogo del ritrovamento. "Era come se fosse uscita per una commissione, sapendo di fare ritorno nel giro di poco", commentavano le amiche, preoccupate, il 27 marzo.

Le indagini in corso per scoprire le cause della morte

Dopo quattro giorni da quell'appello in tv e dai post Facebook del nipote, però, la tragica scoperta. Ad oggi, con le indagini in corso, non ci sono ancora elementi per capire cosa abbia portato fin lì Gabriella. Non è possibile neanche sapere, ancora, se Ponte Sublicio su Lungotevere Testaccio sia il luogo del decesso o se il corpo ci sia arrivato spinto dalla corrente. Gabriella Battistella non ha lasciato messaggi di alcun genere e nulla di quanto detto alle persone più strette, fino al 23 marzo, lasciava presagire gesti di alcun genere. Le analisi sul corpo sono in corso per stabilire le cause del decesso. "Non era un periodo buonissimo per lei - le uniche indicazioni date dalle amiche a "Chi l'ha visto?" - era un po' triste, per questo non era venuta al compleanno, non voleva rovinare l'atmosfera di festa".