Ciccio Barbuto sequestrato e torturato, altri due indagati per la morte del pr barese. Perquisizioni a San Basilio

Un'indagine che si allarga. Ci sono due nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Francesco Vitale, conosciuto come "Ciccio Barbuto", il pr di 44 anni di Bari precipitato da un palazzo in via Pescaglia, in zona Magliana, il 22 febbraio scorso. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di perquisizione, nel quartiere di San Basilio, nei confronti dei due nuovi indagati, entrambi romani, che si aggiungono a Daniele Fabrizio detto 'Saccottino', Sergio Placidi (conosciuto come "Sergione") e Ilaria Valentinetti già arrestati dagli stessi militari dell'arma

Nell'inchiesta coordinata dai pm Francesco Cascini e Francesco Minisci in cui si procede per sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima, per la morte di Vitale, sequestrato e torturato all'interno dell'appartamento allo scopo di ottenere dai familiari 500mila euro quale pagamento per la sua liberazione e poi precipitato al suolo dal quinto piano del palazzo.

Ciccio Barbuto, secondo quanto emerso, sarebbe arrivato a Roma nel quartiere di San Basilio, dove avrebbe incontrato almeno uno dei due indagati, e da lì poi portato nell'appartamento della Magliana. Nel corso delle perquisizioni di questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo hanno sequestrato i telefoni e altro materiale elettronico trovato nella disponibilità dei due indagati, che sarà oggetto di analisi da parte di esperti, al fine di reperire eventuali elementi pertinenti il reato.