Incidente a Montesacro: perde controllo del suv e finisce contro un palo, morta una donna

Ha perso il controllo del suo suv Bmw x3, invaso la corsia opposta ed è finita contro un palo. Una donna di 75 anni è morta a Roma in un incidente stradale, nella zona di Montesacro. L'impatto è avvenuto intorno alle 22:40 di giovedì 27 aprile. Sul posto la polizia locale di Roma capitale e il 118.

La donna era in auto con il marito, portato in ospedale non in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato in viale Adriatico, all'altezza del civico 173, la strada che incrocia con piazza Monte Gennaro.

Al momento sono ancora in corso le indagini da parte dei vigili del III gruppo Nomentano, non è escluso che la donna possa aver perso il controllo del suv a causa di un malore. La salma è stata portata in ospedale per l'esame autoptico.