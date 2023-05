Avvolta dalle fiamme mentre cucina, muore dopo due giorni d'agonia

È deceduta in ospedale la donna rimasta gravemente ustionata mentre stava cucinando nella sua abitazione di Lavinio, nel comune di Anzio. Shaleva Begam, questo il nome della vittima, aveva 48 anni. Originaria del Bangladesh, la donna era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio con ustioni sull'80 per cento del corpo. Era la sera dello scorso 2 maggio. A distanza di due giorni i medici del nosocomio romano ne hanno accertato il decesso.

La tragedia era avvenuta in un appartamento di viale Pallante, nella frazione del comune neroniano del litorale laziale. Avvolta dalle fiamme mentre stava preparando la cena era stato il marito - un 60enne anche lui del Bangladesh - a soccorrerla e a spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi al resto della casa. L'uomo rimase ustionato alle mani e dimesso dall'ospedale con una prognosi di dieci giorni.

In condizioni critiche la moglie. Elitrasportata d'urgenza al reparto grandi ustionati del Sant'Eugenio per Shaleva Begam non c'è stato nulla da fare.