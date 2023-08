Anziana trovata morta in casa con una ferita alla testa

Non riusciva a mettersi in contatto con lei. A casa della sua amica, bussando, non apriva e non rispondeva nessuno. Così, allarmata, ha allertato le forze dell'ordine.È stata l'angoscia di una conoscente a permettere di svelare quanto accaduto oltre la porta di un appartamento di via dei Vitelli, a Tor Sapienza. Già, perché polizia e vigili del fuoco forzando la porta, hanno trovato in terra, priva di vita, una donna di 90 anni.

Il ritrovamento sabato mattina, alle 11. Sulla testa una ferita, compatibile con una caduta. L'anziana - questa è l'ipotesi - avrebbe perso l'equilibrio ed avrebbe sbattuto la testa. In casa infatti non ci sono segni di effrazione. La porta era chiusa e all'interno nulla era in disordine. Nessun giallo insomma.

La salma però è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per fugare ogni dubbio.