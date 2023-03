La vedono in mare e provano a salvarla: morta una donna

Sono entrati in acqua e l'hanno riportata a riva. Hanno provato a salvarla, ma i tentativi sono stati vani. Una donna di 81 anni è morta oggi, giovedì due marzo, ad Ardea, nel comune del litorale a sud di Roma.

La tragedia si è consumata poco dopo le nove del mattino, nella zona del villaggio Vela Bianca, nel quadrante di Tor San Lorenzo, la parte di Marina di Ardea. Secondo quanto ricostruito in prima battuta dai carabinieri, la donna è stata soccorsa da alcuni operai del posto che l'hanno vista in mare, ancora in vita. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare, è stata dichiarata morta.

I militari della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio hanno ricostruito quanto accaduto. L'anziana abita poco distante dalla spiaggia in cui è stata trovata, con il compagno. La donna sembra soffrisse di demenza e potrebbe essersi allontanata da casa nelle prime ore della mattina, disorientata. Tuttavia le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Velletri proseguono con l'ascolto dei testimoni. La salma è stata messa a disposizione della procura per l'esame autoptico.