Giallo a Tomba di Nerone, trovata morta in casa: a chiamare i soccorsi un amico della vittima

Giallo a Roma dove una donna è stata trovata morta in casa oggi nel suo appartamento, intorno alle 14, in zona Tomba di Nerone. A dare l'allarme è stato un conoscente della vittima, il primo a trovarla. Sul posto è così arrivata un'ambulanza con i medici che hanno subito confermato il decesso (la donna era già morta) e chiamato la polizia di Stato.

Nell'appartamento, che si trova a pochi metri dalla caserma dei carabinieri di Tomba di Nerone, sono così giunti i poliziotti del commissariato Flaminio e gli agenti della Scientifica per i rilievi. Secondo i primi riscontri fatti da RomaToday, la donna potrebbe aver avuto un malore dopo aver ingerito alcune sostanze. Al momento chi indaga lo fa a bocche cucite. Al momento non viene esclusa nessuna pista. Non sono state ancora rese note le generalità della vittima.

+++ I dettagli per l'evoluzione dell'indagine +++