Precipita dal secondo piano dell’istituto delle suore, trovata morta nel cortile condominiale

E’ precipitata dal secondo piano morendo sul colpo. La vittima è un’anziana signora di 89 anni trovata priva di vita all’interno del cortile condominiale di una struttura ricettiva gestita dalle suore nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. La tragedia alle prime luci di giovedì.

La chiamata ai soccorritori è arrivata dal complesso dell’Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù di via Germano Sommelier, che ospita anche un istituto comprensivo. Per la donna, nata nel 1931, non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo dopo essere precipitata dal secondo piano di un B&B che si trova nella struttura religiosa.

Sul posto per accertare l’accaduto gli agenti delle volanti e gli uomini della polizia scientifica. Fra le ipotesi quella del possibile gesto volontario.