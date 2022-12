Choc in stazione: donna muore sulla banchina

Choc in stazione dove una donna è morta. La tragedia intorno alle 17:00 di martedì 6 dicembre alla fermata Nomentana, in zona Conca d'Oro, nel III municippio Montesacro. Numerose le segnalazioni arrivate al 112 dalle decine di utenti che si trovavano sul posto. "Una donna si è sentita male, non respira più".

In via Val D'Aosta è intervenuto il personale del 118 che nulla ha potuto per salvare la vita alla donna. Identificata in un'anziana signora secondo i primi accertamenti del medico legale la donna sarebbe morta per cause naturali. Sul posto per accertare l'accaduto le volanti della questura di Roma.

In attesa della rimozione della salma - nel frattempo celata da una coperta - i convogli in transito, che servono le linee Fl3 (Roma-Capranica-Viterbo) e Fl1 (Orte-Fiumicino), non hanno subito ripercussioni.