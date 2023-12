Senza dimora ritrovata senza vita a Campo de' Fiori

Terza vittima nel giro di un mese e mezzo tra i senza dimora di Roma. Il corpo di una donna è stato trovato questa mattina, domenica 17 dicembre, a Campo de' Fiori.

Senza dimora morta a Campo de' Fiori

Come riporta l'Agi - agenzia giornalistica Italia, il corpo senza vita di una donna, non ancora identificata ma presumibilmente di una persona senza fissa dimora, è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Si trovava all'incrocio tra via dei Banchi Vecchi e vicolo della Moretta, a Campo de' Fiori.

Ipotesi morte per ipotermia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di piazza Farnese e il medico legale per i rilievi del caso. In base ai primi accertamenti, sul corpo della donna non sono presenti segni di violenza e la prima ipotesi è che il decesso sia sopraggiunto a causa dell'ipotermia. La donna, priva di documenti, non è stata ancora identificata.

Terzo decesso da novembre

A inizio novembre un passante aveva dato l'allarme dopo aver trovato il corpo di un senza dimora a Ostia, nella pineta delle Acque Rosse. Il secondo decesso il 26 novembre a Cinecittà, in via Vincenzo Giudice.