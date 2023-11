Anziana morta schiacciata da albero a Monteverde, prelevati campioni del tronco. "2 anni fa fu incendiato"

La procura di Roma vuole vederci chiaro. L'albero che ha travolto e ucciso Teresa Veglianti, morta a 82 anni in via di Donna Olimpia a pochi passi da dove abita, si sarebbe infatti spezzato di netto e non sarebbe "semplicemente" caduto. Un tronco forse ammalorato che le forti raffiche di vento hanno poi contribuito a far cadere proprio addosso all'anziana che stava passeggiando con il figlio, lui rimato illeso.

Le indagini

È quanto emerge da una prima analisi dell'olmo. Domani, secondo quanto si apprende, ci sarà un vertice in procura tra il procuratore aggiunto Giovanni Conzo, il sostituto procuratore di turno Eugenio Albamonte e gli investigatori dei carabinieri forestali, per fare un primo punto sull'inchiesta.

L'indagine della procura dovrà chiarire se gli uffici preposti alla manutenzione del verde pubblico abbiano ottemperato alle verifiche sullo stato di salute degli arbusti e se vi siano stati ritardi o omissioni negli interventi. Nel frattempo la porzione di tronco è stata sequestrata e il pm Eugenio Albamonte ha richiesto un campionamento della pianta. In seguito verrà fatta una perizia dai carabinieri forestali.

Il giallo dell'incendio

A rendere ancora più inquietante la tragedia, tuttavia, ci sono anche le testimonianze dei residenti e una foto su Google Maps, in cui si vede come quell'albero aveva il tronco annerito. Un nero cenere causato da un incendio che due anni fa avrebbe coinvolto anche un secchione e un'auto.

Quel rogo aveva intaccato il tronco. Insomma, una tragedia annunciata secondo i residenti: "Ci sono state tante segnalazioni. - dice Alessandro a RomaToday - Ad agosto sono venuti a tagliare gli alberi mentre quest'albero caduto è andato a fuoco nel 2022. Il tronco era tutto bruciacchiato. Si vede pure su Google".

Ed effettivamente basta fare un giro su internet comparando lo stato del tronco nel 2020 (cliccando qui) e nel 2022 (cliccando qui). A confermare lo stato "usurato" della pianta sono anche i dipendenti e i clienti del bar 'Caffe di Donna Olimpia', proprio accanto a dove si è verificata la tragedia. Possibile dunque che il crollo sia dovuto a un consumo del tronco dovuto a quell'incendio?

La versione del Campidoglio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ieri è andato sul posto: "Dai primi accertamenti risulta che gli alberi di via Donna Olimpia sono stati controllati e potati nella primavera 2021. Sono state eseguite ulteriori valutazioni delle condizioni strutturali dell'albero su basi biomeccaniche (Vta) su 103 piante. A seguito di queste, sono state eseguite da un agronomo esterno specificamente incaricato 2 dendrodensimetrie su 27 alberature, tra cui quella crollata oggi. In base alle analisi strumentali sono stati effettuati anche 5 abbattimenti di alberi su via Donna Olimpia e Via Ozanam. Nel 2022 il servizio giardini ha eseguito alcuni ulteriori interventi di riduzione delle chiome che hanno riguardato anche l'albero crollato", spiega.

"A febbraio di quest'anno sono stati eseguiti ulteriori interventi sotto il controllo di un agronomo esterno. - ha aggiunto - Alla luce di queste verifiche sembrerebbe dunque che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita e che l'albero caduto sia stato oggetto di interventi nel 2021, 2022, 2023. Sicuramente le fortissime raffiche di vento hanno influito in modo determinante ma data la gravità di quanto avvenuto è necessario valutare attentamente se non occorra rivedere le norme attuali che regolano gli interventi sul Verde comunale - sottolinea - in modo da consentire, nei casi di alberature di età avanzata come quella crollata, interventi più incisivi di riduzione delle altezze ed eventualmente di completa sostituzione delle alberature". Tutte le documentazioni in possesso dell'amministrazione comunale sono trasmesse al magistrato che sta conducendo le indagini.