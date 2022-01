Velletri in lutto: morta l'assessora Romina Trenta

Velletri in lutto per la morte di Romina Trenta assessora al bilancio ed alla cultura del comune dei Castelli Romani. Quarantasei anni, è deceduta al policlinico Tor Vergata di Roma dove stava lottando da tempo contro una malattia. A darne notizia il sindaco di Velletri Orlando Pocci: "Con immenso dolore comunico che l’assessora Romina Trenta è venuta a mancare dopo una grave e terribile malattia. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia nel suo ricordo che sapremo onorare come merita".

Eletta per la prima volta consigliere comunale nelle file del Pd nel 2008, alla notizia della sua morte sono stati decine i messaggi per ricordarla: "Esprimo il mio grandissimo cordoglio per la morte di Romina Trenta, assessora al Bilancio e alla Cultura del Comune di Velletri, venuta a mancare dopo una grave malattia. Una notizia terribile in questo inizio d’anno, che ci coglie impreparati davanti alla prematura scomparsa di una politica colta e competente, sempre in ascolto e attenta alle esigenze degli abitanti del suo territorio - scrive in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni -. Tante cose mi accomunavano a Romina, in particolare l’impegno contro la violenza di genere e per i diritti delle donne, tra le battaglie a lei più care. La sua brillante intelligenza e sensibilità ci mancheranno, come mancheranno alla sua famiglia e all’intera comunità veliterna, a cui mi stringo in questo momento di dolore".

Con immenso dispiacere, oggi ci ha lasciato la nostra amica e assessore Romina Trenta. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Addio Romina", la ricordano da Fratelli d'Italia Velletri. "È con immenso dolore che vi comunichiamo la scomparsa dell'Assessora Romina Trenta dopo una terribile malattia - scrive il Pd Velletri -. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia. Ciao Romina".

"La Lega si unisce al dolore della famiglia, dei cari e dei tanti della nostra comunità che negli anni hanno voluto bene e apprezzato le doti umane e politiche di Romina Trenta. Che la terra ti sia lieve cara Romina". Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario provinciale Lega Roma Sud e Giorgio Greci, Falliero Comandini ed Andrea D'Agapiti, consiglieri comunali della Lega a Velletri.