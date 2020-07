Cade dal balcone e precipita per sei metri, morta una ragazza

Tragedia intorno alle 14 di venerdì a Rocca di Papa, dove una ragazza di 20 anni è stata ritrovata riversa in strada priva di vita da alcuni passanti. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Rocca di Papa per le indagini e la Polizia Locale che ha chiuso la strada per consentire i rilievi, ed il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane

La ragazza, secondo quanto si apprende, sarebbe caduta dal piano rialzato di circa 6 metri di altezza. La salma è stata portata a Tor Vergata per l'autopsia. Al momento non viene esclusa nessuna pista, dall'incidente domestico all'estremo gesto.

Sulla pagina istituzionale del Comune l'amministrazione ha espresso un messaggio di cordoglio alla famiglia della giovane a nome di tutta la cittadinanza: "La comunità di Rocca di Papa ha da poco appreso che una giovane di 20 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione perdendo così la vita. La Vicesindaco e l'Amministrazione Comunale, a nome di tutto il paese, esprime profondo cordoglio per l'accaduto, comunicando la propria vicinanza alla famiglia della ragazza".