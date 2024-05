Tragedia a Roma, la mamma non ha notizie della figlia da giorni e la trova morta in casa

Tragedia a Roma. Una ragazza di 28 anni è stata trovata morta in casa. Di lei la mamma non ha aveva più notizie da giorni, così da Trento - dove vive la donna - è partita arrivando nella Capitale per cercare la figlia trovandola nella mattinata di oggi, intorno alle 12, senza vita nel suo appartamento al Flaminio.

Inutili i soccorsi del 118. La ventottenne era già morta da tempo, forse giorni. Il corpo della ragazza, stando a una prima analisi del medico legale, non presentava evidenti segni di violenza. Sul posto la polizia di Stato, anche con la squadra mobile e la scientifica. In casa è stata trovata sostanza stupefacente, eroina. L'ipotesi è quella di una overdose.