È morta la studentessa 16enne precipitata dal quinto piano

È morta la studentessa di 16 anni caduta nel cortile della sua abitazione nella zona di Boccea, nella mattinata di lunedì 2 maggio. Troppo gravi le ferite riportate dopo essere precipitata per cause al vaglio degli inquirenti, dal balcone del quinto piano. La giovane, soccorsa immediatamente dai vicini di casa e dal personale medico del 118, era stata ricoverata in prognosi riservata al policlinico Gemelli. Fra le ipotesi seguite dai carabinieri che indagano, quella di un gesto volontario.

In casa con lei c'era anche il fratello più piccolo che stava dormendo. La ragazza, che ieri non era andata a scuola, non ha lasciato biglietti d'addio. Chi indaga però esaminerà il telefonino e il computer per capire se dalle chat o dalla navigazione in internet possano saltare fuori indicazioni utili per ricostruire cosa sia accaduto.

A dare l'allarme era stato un vicino di casa che poco prima di mezzogiorno aveva sentito un rumore e trovato la sedicenne nel cortile condominiale priva di sensi e con ferite alla testa e alla bocca. Da lì il disperato tentativo di salvarle la vita. Nella notte il cuore dell'adolescente ha smesso di battere. Come da prassi, i carabinieri hanno ascoltato anche i genitori, che erano usciti per andare al lavoro. Al momento non risulterebbero atti di bullismo nei confronti della giovane.