Incendio in una casa cantoniera abbandonata, donna muore carbonizzata

Tragedia all'alba a Piana del Sole, al confine con il comune di Fiumicino. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno di una casa cantoniera abbandonata. Le fiamme sono divampate alle 6:30 di martedì 21 dicembre. All'altezza del civico 28 di via della Muratella Mezzana sono quindi vigili del fuoco, polizia e 118 che una volta spente le fiamme hanno fatto il macabro rinvenimento.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio la tragica scoperta con i soccorritori che hanno estratto dalla casa cantoniera il corpo carbonizzato di una donna, al momento non ancora identificata, che giaceva in uno dei locali della struttura.

Indagini in corso da parte degli investigatori di polizia del commissariato San Paolo a lavoro per identificare la vittima ed accertare le cause che hanno determinato l'incendio.