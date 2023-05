Tragedia a Tor Tre Teste: corre nel parco, accusa un malore e si accascia. Morta a 25 anni

Tragedia nella mattinata di oggi. Una ragazza di 25 anni è morta mentre stava facendo jogging nel parco di Tor Tre Teste. La giovane è stata notata da alcuni passanti e purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, il personale del 118 ha tentato il tutto per tutto, I carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi. Il corpo della giovane era nella parte di parco di fronte via Viscogliosi, in quella lingua di terra tra le case di via Gadola e via Roberto Lepetit. L'ipotesi del malore è la più probabile. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata.