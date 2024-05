Svenuta in casa muore dopo il trasporto in ospedale. L'ipotesi di un soffocamento

Ha trovato la mamma di 66 anni priva di sensi in casa, svenuta, così ha chiamato subito il numero unico per le emergenze. Sul posto sono accorsi i medici del 118 che, dopo aver rianimato la donna, l'hanno portata all'Aurelia Hospital dove poco dopo è morta. È la drammatica ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 maggio a Roma.

I fatti sono iniziati a Palidoro, nel comune di Fiumicino, dove abitava la donna. Alle 12:15 circa, la figlia, dopo averla trovata riversa sul pavimento l'ha subito soccorsa e chiamato il 112. L'ambulanza e l'automedica, alle 12:23, sono arrivate sul posto rianimando la 66enne per poi portarla all'Aurelia Hospital dove è giunta alle 13:30 e dove poco dopo è deceduta.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato la figlia, parenti e amici. L'appartamento della donna è stato sequestrato. La salma è stata portata presso l'obitorio del Verano in attesa dell'esame autoptico. Al momento come ipotesi non si esclude che la 66enne possa aver perso i sensi a causa di un soffocamento. Potrebbe aver ingerito qualcosa che le ha poi causato il malore? L'autopsia dirà di più.