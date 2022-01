Tragedia all'Olgiata, scoppia incendio in un appartamento per una sigaretta: morta una donna

Tragedia all'Olgiata dove una donna di 66 anni è morta in casa, a seguito di un incendio. A dare l'allarme i vicini che avevano sentito prima la puzza di fumo e poi uno scoppio. Le fiamme, che hanno avuto orgine nello stabile di via Sergio Bragato, hanno invaso in poco tempo l'appartamento, intorno alle 11 di venerdì 28 gennaio.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, con il reparto volanti, il distretto Flaminio e la scientifica. Secondo quanto ricostruito, nell'appartamento non c'erano stufe o fughe di gas.

Fatale, secondo la questura, sarebbe stata una sigaretta lasciata accesa sul divano, che avrebbe quindi generato l'incendio. La donna, stando alle prime analisi del medico legale, sarebbe morta per le inalazioni del fumo. La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria.