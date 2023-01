Trovata morta nell'androne di un palazzo, indaga la polizia

È stata trovata senza vita nell'androne di un palazzo, con una ferita alla testa, nella tromba delle scale. Il cadavere di una donna di 36 anni è stato trovato da alcuni residenti, intorno alle 12:45 di oggi, 19 gennaio, in via Jenner, a Monteverde. Non sono ancora chiare le cause del decesso.

Sul posto i poliziotti del commissariato, i colleghi della Scientifica per i rilievi, i carabinieri e il 118. La vittima presentava una ferita. Al momento chi indaga non si sbilancia senza escludere nessuna pista. Le indagini sono in corso.