Trovata morta Maria Teresa Fuscà: era scomparsa da oltre un mese

Finiscono tragicamente le ricerche di Maria Teresa Fuscà, la donna scomparsa dalla sua abitazione di Cinecittà Est oltre un mese fa. Un mistero del quale si era occupato a più riprese la trasmissione Chi l'ha visto? che nella gionata di mercoledì ha comunicato il ritrovamento del corpo privo di vita dell'anziana: "E' stata ritrovata senza vita la donna di 74 anni scomparsa dal quartiere Cinecittà il 31 maggio. Il corpo è stato identificato dai familiari, convocati dalla Polizia. Il nipote, che con amici e vicini dell'anziana aveva lanciato appelli a "Chi l'ha visto?", ringrazia tutti".

Sparita nel nulla oltre un mese fa decine erano stati gli appelli anche sui social per ritrovarla. A parlare alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli la sua migliore amica Gabriella ed il nipote Gianluca. "Chiunque l'abbia visto si faccia sentire, avvertite subito qualcuno. E' una persona che potrebbe aver perso la memoria - le parole della sua amica andate in onda su Rai3 lo scorso 23 di giugno -. Se non vuoi vedere nessuno facci solo sapere che stai bene".

"Non so se è scappata di casa o ha avuto l’idea di andarsi a fare una vacanza - le parole in tv del nipote Gianluca -. Lei me l’ha detto più volte che voleva andarsi a fare una vacanza. Temo che qualcuno se ne sia approfittato in questa forma di debolezza esistenziale". Dopo oltre un mese dalla sua scomparsa il tragico rinvenimento.