È morta Maria Fida Moro

Maria Fida Moro è morta dopo una lunga malattia. La primogenita del leader della Democrazia Cristiana aveva 77 anni. Era ricoverata in una clinica romana.

La figlia dell'ex premier, ucciso dalla Brigate Rosse il 9 maggio 1978, aveva 77 anni ed era malata da tempo, ma negli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. I funerali, fa sapere il figlio, si svolgeranno in forma strettamente privata.

Senatrice della Dc nella X legislatura, dal 1987 al 1992, Maria Fida Moro passò poi a Rifondazione comunista come indipendente e infine al gruppo misto. Nel 2008 ha aderito al Partito radicale e ha fondato l'associazione "Sete di verità", che si proponeva di investigare sul caso Moro e su altri episodi irrisolti della prima Repubblica. Nel 2016 si candidò al Comune di Roma, capolista di Più Roma-Democratici e Popolari a sostegno Roberto Giachetti. Nel corso della sua vita ha collaborato e militato con diversi partiti.

Minuto silenzio in Senato

"Vogliamo rivolgere a Maria Fida Moro un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio". Le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, leggendo in Aula la notizia della scomparsa di Maria Fida Moro, figlia del presidente della Dc Aldo Moro ed ex senatrice.

"Esprimiamo dolore e profondo cordoglio per la scomparsa, dopo una lunga malattia, di Maria Fida Moro, figlia dell'ex leader della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse - scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli -. In una vita segnata inevitabilmente dal rapimento ed omicidio del padre, aveva profuso il suo impegno in politica, anche nelle fila di Alleanza Nazionale. Per molti anni si è battuta per l'applicazione della legge 206 del 2004 per il doveroso riconoscimento delle misure riparatrici previste per i familiari delle vittime del terrorismo, finalmente ottenuto nella corrente legislatura grazie all'impegno del presidente del Consiglio Meloni. Ai suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze".