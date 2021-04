Lutto per Simone Perrotta, morta la mamma dell'ex Roma: "Sei volata via troppo presto"

Lutto per Simone Perrotta, ex calciatore della Roma e della Nazionale. È morta la madre che ha salutato dedicandole un ultimo pensiero in un messaggio molto toccante pubblicato sul proprio account di Instagram.

"È stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della mia vita, e ti prego, ovunque tu sia, non smettere di sussurrarmi quelle paroline piene d’amore perché continuo ad averne un bisogno vitale. Buon viaggio mamma e sono consapevole che un giorno staremo più vicini di quanto lo siamo stati in vita", scrive l'ex centrocampista giallorosso.

La Roma e gli ex compagni di squadra si sono stretti intorno a Simone Perrotta. "Ci stringiamo attorno a Simone e alla sua famiglia per la perdita della mamma. Forza", il messaggio di cordoglio della società capitolina. "Ti sono vicino Simo, condoglianze", le parole dell'ex capitano Francesco Totti. Messaggi anche da Rodrigo Taddei e altri.