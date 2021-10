Morta l'attrice Ludovica Modugno: era stata la voce delle dive del cinema

E' morta a Roma l'attrice e doppiatrice Ludovica Modugno, aveva 72 anni. Voci di numerose dive del cinema aveva doppiato Glenn Close, Cher, Anjelica Huston, Julie Christie, Jacqueline Bisset, Elizabeth Taylor, Whoopi Goldberg, Emma Thompson, Julianne Moore, Meryl Streep, Charlotte Rampling, Annette Bening, Candice Bergen, Victoria Principal.

Morta l'attrice e doppiatrice Ludovica Modugno

Nata a Roma nel 1949, nel 1978 aveva fondato assieme a Gigi Angelillo che sarà suo marito la compagnia teatrale 'L'Albero' con cui vinse il 'Biglietto d'Oro' nel 1991 con lo spettacolo 'Esercizi di stile' di Raymond Queneau. A teatro, ha interpretato opere di Euripide, Shakespeare, Goldoni, Brecht, Zola, Pirandello, Ginzburg, Miller, Schnitzler. Per il cinema, si ricordano film come 'Volevo i pantaloni', 'Camerieri', 'L'ultimo Capodanno' di Marco Risi, 'Il grande sogno' regia di Michele Placido, 'Cado dalle nubi' e 'Quo Vado' con Checco Zalone. In tv, ha partecipato allo sceneggiato 'Il maresciallo Rocca' per la Ra

Camera ardente per Ludovica Modugno

L'ultimo saluto a Ludovica Modugno si terrà oggi, dalle 13 alle 16 al teatro Valle di Roma, dai suoi compagni di arte e di vita. Sul palco, si avvicenderanno "per ricordarla con allegria, come era nel suo temperamento ironico e colto, ricostruendo momenti pubblici e privati" come anticipano amici e colleghi, diversi attori e registi, fra cui Michele Placido, Nicola Piovani, Ferzan Ozpetek, Galatea Ranzi, Francesco Pannofino, Maurizio Micheli, Stefano Santospago, il fratello Paolo, mentre Ambra Angiolini saluterà Ludovica da Radio Capital.