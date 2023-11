Trovata morta in spiaggia: indaga la polizia

Giallo a Ladispoli dove una donna di 42 anni è morta in spiaggia nella mattinata di oggi. A dare l'allarme intorno alle 11.30 è stato un passante, che stava camminando sull'arenile con il proprio cane. Qualche pescatore del posto si è gettato in mare per tentare di salvare, tuffandosi nel tratto antistante la spiaggia tra via Fregene e via Santa Severa.

Portata in spiaggia, gli operatori del 118 giunti sul posto hanno provato inutilmente a rianimarla. La 42enne è morta poco dopo. Con loro, sul posto anche gli agenti della polizia di Stato che indagano. Al momento nessuna ipotesi è scartata, anche quella di un malore o di un incidente sugli scogli.

La donna potrebbe aver perso l'equilibrio, cadendo in mare, per poi annegare. Secondo quanto si apprende sarebbe stata sola.