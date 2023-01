Cadavere di una donna trovato carbonizzato in casa dalla sorella

Una donna di 61 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa. A rinvenire il corpo, in un appartamento in via Fiume a Ladispoli, vicino a Roma, è stata la sorella. La donna, una 66enne, era rientrata in casa ieri sera dopo essere uscita con il compagno e ha visto del fumo nero nell'abitazione.

Aprendo la cameretta della sorella l'ha vista sul letto morta carbonizzata. Le fiamme si erano già estinte per mancanza di ossigeno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri.

Sul corpo della 61enne, da un primo esame del medico legale, non sarebbe emersa nessuna ferita. La casa era in ordine. La salma è stata portata al Verano per l'esame autoptico. Indagini in corso per fare luce sull'accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista, dall'estremo gesto o dall'incidente domestico.