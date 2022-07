Turista romana muore durante un'immersione all'Isola del Giglio

Tragedia nelle acque dell'Isola del Gigilio dove una donna romana è morta nel corso di un'immersione con altri sub. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di martedì sulla spiaggia delle Cannelle dove la donna è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale. A perdere la vita una 71enne che aveva una casa al Giglio dove passava le vacanze.

La donna era impegnata in una immersione con un gruppo di sub quando in profondità ha accusato un malore. Riportata in superficie dai compagni di immersione è stata da subito attivata la macchina dei soccorsi con l'arrivo sulla spiaggia dell'isola Toscana dell'automedica e dell'elisoccorso, oltre alla polizia municipale ed alla guardia costiera.

All'arrivo sul posto però il personale inviato da 118 non ha potuto che constare il decesso della donna.