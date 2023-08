Investita da un treno in stazione: morta una donna. Indaga la polizia

Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno regionale alla stazione Casilina di Roma. La tragedia intorno alle 17:30 circa di mercoledì ventitré agosto. Sul caso indaga la polizia ferroviaria che al momento non esclude nessuna ipotesi. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della stazione e ascoltato il conducente del treno della linea Roma-Napoli via Formia e via Cassino.

Per permettere i primi rilievi investigativi la circolazione è stata sospesa fino alle 21:30. I treni InterCity e Regionali da e per Frascati, Velletri, Albano e Nettuno hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni.

Solamente dopo la mezzanotte la situazione è tornata alle normalità dopo che i treni avevano subito ritardi da trenta a ottanta minuti per quattordici treni Intercity, trenta treni regionali hanno invece avuto rallentamenti fino a 170 minuti, trentatré treni regionali sono stati limitati e quattordici quelli cancellati.