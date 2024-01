Roma, incendio in un appartamento: morta una donna

Una donna è morta a causa di un incendio a Roma. La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 10. Alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire da un appartamento in via Ildebrando Goiran, in zona Trionfale, e hanno chiamato i carabinieri che lì hanno la caserma.

Le immagini parlavano chiaro, il fumo usciva dalla finestra del palazzo di fronte. All'interno dell'appartamento in fiamme, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato dell'inquilina in camera da letto. A causare l'incendio sarebbe stato il cortocircuito di un bollitore elettrico. Sulla salma verrà disposta l'autopsia.

Articolo in aggiornamento