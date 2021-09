Tragedia al Quadraro, incendio in un appartamento: morta un'anziana

Tragedia al Quadraro dove un'anziana di 82 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, andata distrutta in un incendio. È quanto successo nel tardo pomeriggio di giovedì 16 settembre, in un appartamento al primo piano in via Gaio Melisso 50.

A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto, poco dopo le 18:45, i vigili del fuoco con un'autoscala, una botte, il carro teli e il carro autoprotettori, e i carabinieri.

I pompieri, mentre erano impegnati a domare le fiamme, hanno rinvenuto il corpo senza vita della padrona di casa, una donna di 82 anni. Dichiarato inagibile l'appartamento, completamente distrutto dalle fiamme.

Dopo due ore, l'incendio è stato domato e l'area bonificata. La salma della donna, come da prassi, è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si indaga per determinare le cause del drammatico rogo.