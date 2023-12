Incendio a Roma, anziana muore intrappolata nel suo appartamento

Tragedia a Roma dove una donna di 95 anni è morta durante un incendio scoppiato nel suo appartamento, al primo piano del civico 64 di via dei Giornalisti. L'anziana è rimasta intrappolata in casa mentre il fumo aveva invaso anche le scale del palazzo, nel frattempo evacuato. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, i volontari della protezione civile e la polizia di Stato.

L'incendio in via dei Giornalisti

L'inferno è scoppiato poco prima delle 18. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze sono stati diversi condomini. L'incendio si è sviluppato al piano primo, dove la donna di 95 viveva. In casa era sola. I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Mentre i pompieri erano impegnati a spegnere le fiamme esplose tra il salone e la camera da letto, sono stati evacuati dallo stabile tutti gli inquilini del palazzo. Il corpo già privo di vita della donna è stato rinvenuto nell'appartamento. Al momento restano ignote le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio.