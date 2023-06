Appartamento in fiamme: morta una donna

Tragedia a Mostacciano dove una donna è morta in seguito all'incendio che ha interessato il suo appartamento. Le fiamme sono divampate all'alba e non hanno lasciato scampo ad una 89enne, che aveva problemi di deambulazione. In salvo il marito, scampato alla morte.

La sciagura si è consumata all'alba del 2 giugno in un'abitazione al quarto piano al civico 47 di via Sergio Forti. Alle 4:22, per cause ancora in via di accertamento, l'appartamento dove vivevano moglie e marito ha preso fuoco. Un inferno di fumo e fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Spinaceto di polizia. Una volta nell'appartamento i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita dell'89enne Maria Emma Gennari.

Ferito anche il marito della vittima, riuscito a scampare alla morte. L'89enne è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Eugenio dove si trova in osservazione. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Accertata la tragedia la salma della donna è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e traslata al policlinico Tor Vergata. Sul caso accertamenti in corso da parte poliziotti del commissariato Spinaceto. In attesa della relazione dei vigili del fuoco le cause sono ancora imprecisate.

L'inferno di fuoco a Colli Aniene

Un venerdì caldo, quello vissuto dalla Capitale. Poche ore dopo la tragedia di Mostacciano i soccorritori si sono riversati in massa a Colli Aniene, dove un palazzo di 8 piani è stato avvolto da uno spaventoso incendio. Pesante il bilancio dell'inferno di fuoco di largo Franchellucci: un morto, l'80enne Antonio D'Amato trovato privo di vita dai pompieri nel suo appartamento. Diciassette i feriti, fra cui tre gravi. In osservazione anche un minorenne. Oltre cento le persone sfollate costrette a passare la notte fuori dai loro appartamenti, scampate alla tragedia per casualità.

Due morti in poche ore

Due morti in poche ore, due incendi che non hanno lasciato scampo a Maria Emma Genari e Antonio D'Amato. Città di Roma dove lo scorso anno sono divampati circa 1800 incendi in abitazione. Una media di un intervento ogni 5 ore per altrettante case in fiamme. Vere e proprie tragedie, come quelle avvenute a distanza di poche ore a Mostacciano e Colli Aniene. Uno choc per chi le vive, con le vittime costrette molte volte a vedere la loro casa distrutta e i sacrifici di una vita andare letteralmente in fumo.