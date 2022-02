Tenta di scappare da un incendio e si rifugia in mansarda, morta 47enne

Ha tentato di scappare da un incendio, ma è morta intossicata per il troppo fumo inalato. Tragedia in una villetta bifamiliare di via Cappalonga, nel comune di Ciampino, non lontana da via dei Laghi. A dare l'allarme, intorno alle 19:30, alcuni residenti che hanno visto le fiamme uscire dall'abitazione.

Sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco di Marino, i medici del 118 e i carabinieri di Ciampino. I soccorritori hanno estratto dalla villetta un uomo disabile sui 50 anni, rimasto illeso, e una donna, una 47enne colombiana, che è stata affidata in condizioni gravissime ai sanitari del 118.

La sudamericana, secondo quanto si apprende, si prendeva cura del disabile. Trovata priva di sensi in mansarda, la donna è stata portata in condizioni critiche al policlinico di Tor Vergata dove è morta intorno alle 21. L'appartamento, con i mobili distrutti dall'incendio, è stato sequestrato. I carabinieri indagano per determinare le cause del rogo.