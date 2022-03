Donna trovata morta in albergo vicino Roma

Una donna di 49 anni è stata trovata morta in una stanza di un hotel a Frascati, comune dei Castelli in provincia di Roma. Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Frascati che indagano.

La donna, che alloggiava nell'albergo dal 6 marzo scorso insieme al suo cane, è stata ritrovata dall'amministratore della struttura che ha allertato il 112.

In base a quanto accertato la 49enne era stata in cura presso una struttura sanitaria e questo fa propendere per un malore improvviso. Il corpo è stato trasferito al policlinico di Tor Vergata, dove verrà svolta l'autopsia. La stanza è stata temporaneamente sequestrata.