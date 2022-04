Morta Giannina Di Marco, direttrice generale dell'università Lumsa

Mondo accademico in lutto. E' morta a Roma Giannina Di Marco, direttrice generale dell'università Lumsa di Roma. Ottanta anni, era originaria della provincia de L'Aquila. A darne comunicazione la stessa Libera Università Maria Santissima Assunta: "Con grande dolore informo che nel pomeriggio del 25 aprile, è venuta a mancare la dott.ssa Giannina Di Marco, direttore generale dell’ateneo dal 1996 - le parole del rettore Francesco Bonini -. Ricordiamo commossi il suo esempio, la sua testimonianza di servizio creativo, coraggioso e lungimirante che ha speso per tanti anni, senza riserve, con fede limpida e concretamente per la chiesa e per l’università".

Allestita la camera ardente nella giornata di mercoledì nella sede universitaria di via di Porta Castello, le esequie - come informano ancora dalla Lumsa - si terranno giovedì 28 aprile, alle ore 11.00, presso la parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini (via Acciaioli 2, Roma). In occasione del funerale, tutte le lezioni e i servizi a sportello (segreterie, uffici orientamento, eccetera) saranno sospesi dalle ore 10.00 alle ore 14.00. "Si dispensa dai fiori, ma sono gradite iniziative a favore degli studenti attraverso l’Associazione Tincani".

Ad esprimere cordoglio per la scomparsa della direttrice generale della Lumsa Sabrina Alfonsi, assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale: “Voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Giannina Di Marco, direttrice generale dell’Università Lumsa, della quale ho conosciuto le grandi qualità umane, il profondo impegno accademico e l’entusiasmo con cui ha sostenuto e condiviso tanti progetti e iniziative".