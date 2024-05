Accusa un malore, morta infermiera di 66 anni

Una infermiera di 66 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Genzano. La macabra scoperta è stata fatta dalla sua vicina, ieri mattina, intorno alle 10. La donna, che aveva le chiavi dell'appartamento, non ottenendo risposta dalla sua dirimpettaia è entrata e l'ha trovata riversa sul pavimento ormai già esanime.

Inutili i soccorsi. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Secondo gli accertamenti compiuti sul momento dal medico legale, la morte della donna risalirebbe non più tardi delle dodici ore prima del ritrovamento. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. La 66enne sarebbe morta a causa di un malore in casa.