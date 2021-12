Cade dal lucernario durante un set fotografico, morta modella 19enne

E' precipitata da un lucernario dal quarto piano ed è morta sul colpo. Una tragedia in cui ha perso la vita una giovane studentessa di appena 19 anni, salita sul tetto di un palazzo di Monteverde con un amico per realizzare un book fotografico. La vittima, iscritta all'Accademia delle Belle Arti di Roma, si chiamava Francesca Romana D'Elia ed era residente a Campagnano di Roma, comune della provincia nord della Capitale.

L'incidente è avvenuto la mattina dello scorso 2 di dicembre in una palazzina di viale del Quattro Venti, a Monteverde. Qui la giovane, dopo aver conosciuto un fotografo, era salita con il ragazzo sul tetto della palazzina per scattare alcune foto. Sorpresi entrambi da un forte acquazzone i due hanno provato a trovare riparo dalla pioggia. Il fotografo è riuscito nell'intento, mentre Francesca Romana invece è finita su un lucernario che ha ceduto sotto il suo peso, facendola precipitare per diversi metri nella tromba delle scale del condominio.

Una caduta fatale per la giovane di Campagnano di Roma, deceduta sul colpo. Sotto choc l'amico ha quindi richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del distretto Monteverde di polizia e gli investigatori della polizia scientifica che nulla hanno potuto se non accertare il decesso della ragazza. Sul caso indaga la polizia che procede al momento sull'ipotesi della tragica fatalità.

Appresa la notizia, è stato il sindaco del comune alle porte di Roma a proclamare il lutto cittadino:"Appresa la tragica notizia della scomparsa della giovane Francesca Romana, esprimo a nome mio personale, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari tutti - il pensiero del sindaco Alessio Nisi -. Ai genitori e familiari va la nostra vicinanza, in un momento di così grave ed incomprensibile dolore, che lascia sgomenti ed incapaci di accettare un destino tanto infausto ed angoscioso. La giovane Francesca Romana, ragazza splendida, appartenente ad una famiglia esemplare sempre molto attiva nel campo sociale, lascerà un vuoto straziante nella comunità di Campagnano. Nell’interpretare il sentimento di sincera commozione e vicinanza dell’intera cittadinanza, sarà proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrate le esequie".