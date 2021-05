È morta Enza, la "mamma di tutti i laziali": addio alla storica titolare del Lazio Point di via Farini

Mondo della Lazio in lutto per la morte di Enza, titolare dello storico Lazio Point di via Farini e per tutti i tifosi biancocelesti “mamma Enza”.

La notizia della morte di Enza è arrivata domenica e ha colpito duramente i tanti tifosi laziali che sono cresciuti passando almeno una volta da via Farini prima e poi dal negozio “Tutto Lazio”, aperto in via Veturia dopo la chiusura del Lazio Point per problemi economici.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di “mamma Enza”, per tutta la vita innamoratissima della sua Lazio: “Grazie di tutto, ci mancherai”.