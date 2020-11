Incendio in una villetta: muore una donna, grave il marito

Una donna è rimasta uccisa dalle fiamme divampate nel pomeriggio di oggi in una villetta in via Quarto Mascherone. Siamo nella zona di La Storta - Casale San Nicola.

Qui, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, poco dopo le 17.30 un incendio ha interessato una villetta indipendente. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di trarre in salvo un uomo, trasportato in ospedale in condizioni serie.

Nel corso dell'intervento è stata quindi rinvenuta una donna priva di vita, moglie della persona estratta in precedenza. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull'accaduto.